Motociclistas disparan contra fachada de vivienda en Villas del Rey, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada de una vivienda del fraccionamiento Villas del Rey; la noche de este viernes..

El reporte de las detonaciones se emitió a las 22:50 horas en la calle Turquesa, entre la avenida Camino de los Reyes y la calle Costa Chica.

De acuerdo a testigos, los motociclistas transitaron por la calle Turquesa en al menos tres ocasiones hasta que se detuvieron frente a la vivienda y comenzaron a disparar; después del ataque, avanzaron una cuadra y retornaron para pasar frente a la casa antes de darse a la fuga.

Agentes municipales, policías de Investigación y de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, llegaron al lugar del atentado para resguardar la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades iniciaron las averiguaciones, encontraron y señalaron debidamente seis casquillos que quedaron sobre el pavimento, además de entrevistaron a los habitantes que se encontraban en la vivienda al momento del ataque, quienes se reportaron ilesos.



El atentado pasado

Apenas la noche del pasado miércoles 8 de abril, un ataque a balazos en Villas del Rey dejó un saldo de un joven sin vida y un menor con herida en una pierna.

Los hechos se registraron a las 20:50 horas en la avenida Camino de los Reyes, casi esquina con la calle Pascual Orozco.

Según versiones de testigos, cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas se detuvieron frente al domicilio donde dos jóvenes platicaban sentados en la banqueta y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararles.

Uno de los baleados, de 17 años, ingresó a su domicilio, mientras que el segundo, de 19 años, trató de huir corriendo, pero fue alcanzado por las balas y cayó sin vida al interior de una tienda de abarrotes, a tan solo dos casas del ataque.



Otro atentado

También el pasado lunes 6 de abril por la noche, en el fraccionamiento Villas del Rey, otro joven fue baleado tras una confrontación con dos individuos que arribaron en una motocicleta.

El herido fue trasladado a una clínica particular para recibir atención médica.

En el lugar se reportó que se encontraron casquillos percutidos.

El atentado a balazos se registró en el cruce de las calles Rioja y Pascual Orozco, en las inmediaciones de una cancha deportiva.