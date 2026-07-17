$!Motociclistas disparan para intentar robar un Jeep en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un intento de despojo de vehículo se registró la madrugada de este viernes en la glorieta de acceso a la Zona Dorada, donde quedó abandonado un Jeep Rubicon, a escasos 50 metros del mirador de las letras de “Mazatlán”, sitio donde esta mañana está programado el arranque del Operativo Vacacional de Verano 2026.

El hecho fue reportado alrededor de las 05:40 horas en la glorieta donde convergen las avenidas Del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, junto al monumento conocido como La Perla.