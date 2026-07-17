$!Motociclistas disparan para intentar robar un Jeep en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un intento de despojo de vehículo se registró la madrugada de este viernes en la glorieta de acceso a la Zona Dorada, donde quedó abandonado un Jeep Rubicon, a escasos 50 metros del mirador de las letras de “Mazatlán”, sitio donde esta mañana está programado el arranque del Operativo Vacacional de Verano 2026.
El hecho fue reportado alrededor de las 05:40 horas en la glorieta donde convergen las avenidas Del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, junto al monumento conocido como La Perla.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, hombres armados que viajaban en motocicletas persiguieron al conductor del Jeep y realizaron disparos para intimidarlo y obligarlo a detenerse con el fin de despojarlo de la unidad. Sin embargo, la víctima aceleró para intentar escapar.
Durante la persecución, el conductor llegó hasta la glorieta, donde abandonó el vehículo. Hasta el momento se desconoce su paradero y si resultó lesionado por los disparos.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron y resguardaron la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes.
Al concluir los trabajos periciales, el Jeep fue retirado con una grúa y trasladado a una pensión como parte de las investigaciones.