$!Motociclistas disparan y asesinan a quemarropa a una mujer en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue acribillada con disparos de arma de fuego por hombres armados qué circulaban en una motocicleta por el callejón Álvarez de la colonia conocida como “Ciudad Perdida”.

El ataque fue reportado a las 17:40 horas, en el callejón Álvarez entre los callejones 5ta Águila e Hidalgo de la colonia Gabriel Leyva.

Según relato de testigos dos motociclistas ingresaron al callejón a bordo de una motocicleta de color gris y dispararon a corta distancia controla mujer que se encontraba sentada en una silla de plástico.