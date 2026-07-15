$!Motociclistas disparan y asesinan a quemarropa a una mujer en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue acribillada con disparos de arma de fuego por hombres armados qué circulaban en una motocicleta por el callejón Álvarez de la colonia conocida como “Ciudad Perdida”.
El ataque fue reportado a las 17:40 horas, en el callejón Álvarez entre los callejones 5ta Águila e Hidalgo de la colonia Gabriel Leyva.
Según relato de testigos dos motociclistas ingresaron al callejón a bordo de una motocicleta de color gris y dispararon a corta distancia controla mujer que se encontraba sentada en una silla de plástico.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar para atender a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples heridas de bala.
La zona fue acordonada por policías municipales y policías de investigación y estos reportaron el hecho al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
La occisa fue identificada por los vecinos con el nombre de Blanca “N”, de aproximadamente 60 años.