$!Motociclistas disparan y matan a vecino de la Colonia Venustiano Carranza de Mazatlán

El ataque armado se reportó a las 22:15 horas y tuvo lugar sobre la calle Justino Rubí casi esquina con la calle Sexta de la colonia Venustiano Carranza.

MAZATLÁN._ Motociclistas armados asesinaron de varios disparos a un vecino de la colonia Venustiano Carranza, cuando se encontraba en la banqueta de su casa.

Testigos en el lugar relataron que hombres armados a bordo de motocicletas circularon frente a la vivienda y comenzaron a disparar contra su víctima quién trató de huir de sus agresores metiéndose a su casa.

Paramédicos de Bomberos Veteranos que respondieron al reporte de la emergencia, llegaron al lugar y trataron de brindarle los primeros auxilios al lesionado, pero este ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, policías de investigación y elementos del Ejército

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley