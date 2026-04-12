$!Motociclistas intentan incendiar una camioneta estacionada en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un par de motociclistas intentaron incendiar una camioneta lanzando un artefacto al interior; el propietario alcanzó a sofocar el fuego el fuego.
El atentado se reportó a las 15:45 horas de este domingo en la calle Pablo Iñiguez de la colonia Felipe Ángeles.
Según versiones de testigos, los motociclistas circularon en varias ocasiones sobre la mencionada calle hasta que se detuvieron a un costado de la camioneta a la cual estrellaron un cristal y lanzaron un artefacto incendiario al interior.
El propietario de la camiseta Chevrolet Suburban logró sofocar las llamas que ya se propagaban consumiendo los materiales inflamables.
Minutos más tarde Bomberos Veteranos llegaron al lugar y se aseguraron que el fuego ya no representaba peligro.
Tras el percance Policías Municipales acordonaron la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.