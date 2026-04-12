$!Motociclistas intentan incendiar una camioneta estacionada en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un par de motociclistas intentaron incendiar una camioneta lanzando un artefacto al interior; el propietario alcanzó a sofocar el fuego el fuego.

El atentado se reportó a las 15:45 horas de este domingo en la calle Pablo Iñiguez de la colonia Felipe Ángeles.

Según versiones de testigos, los motociclistas circularon en varias ocasiones sobre la mencionada calle hasta que se detuvieron a un costado de la camioneta a la cual estrellaron un cristal y lanzaron un artefacto incendiario al interior.