$!Motociclistas matan a balazos a un hombre en la colonia Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Motociclistas armados atacaron a balazos a un hombre hasta privarlo de la vida en la colonia Urías.

El ataque armado se reportó a las 18:20 horas, en la esquina de la calle Privada Ferrocarril y Callejón del Tubo del mencionado sector.

Según testigos, cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas, persiguieron a su víctima antes de acribillarlo a balazos hasta verlo caer.