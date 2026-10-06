$!Motociclistas matan a balazos a un hombre en la colonia Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Motociclistas armados atacaron a balazos a un hombre hasta privarlo de la vida en la colonia Urías.
El ataque armado se reportó a las 18:20 horas, en la esquina de la calle Privada Ferrocarril y Callejón del Tubo del mencionado sector.
Según testigos, cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas, persiguieron a su víctima antes de acribillarlo a balazos hasta verlo caer.
En su huida, uno de los motociclistas lanzó un arma a una jardinera de una gasolinera, la cual fue asegurada por las autoridades que acordonaron la zona.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron a valorar al hombre, pero ya no contaba con signos vitales.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias del ley.