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Violencia

Motociclistas matan a balazos a un hombre en la colonia Urías, en Mazatlán

Cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas, persiguieron a su víctima antes de acribillarlo a balazos hasta verlo caer
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/10/2026 20:10
06/10/2026 20:10

MAZATLÁN._ Motociclistas armados atacaron a balazos a un hombre hasta privarlo de la vida en la colonia Urías.

El ataque armado se reportó a las 18:20 horas, en la esquina de la calle Privada Ferrocarril y Callejón del Tubo del mencionado sector.

Según testigos, cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas, persiguieron a su víctima antes de acribillarlo a balazos hasta verlo caer.

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En su huida, uno de los motociclistas lanzó un arma a una jardinera de una gasolinera, la cual fue asegurada por las autoridades que acordonaron la zona.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron a valorar al hombre, pero ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias del ley.

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