$!Moviliza a Bomberos Mazatlán incendio en taller mecánico en la Casa Redonda, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio en un taller mecánico ubicado en la colonia Casa Redonda se registró este lunes 29 de septiembre y movilizó a elementos de Bomberos Mazatlán, quienes lo extinguieron.

Este incendio se registró en el taller ubicado sobre el callejón Veracruz, cerca de la calle Isabel II.

De acuerdo a versiones en el lugar de los hechos el incendio rápidamente se propagó por todo el taller, por lo que vecinos alertaron a las autoridades y se inmediato acudió personal de Bomberos Mazatlán, de las estaciones Uno y Central.