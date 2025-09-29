$!Moviliza a Bomberos Mazatlán incendio en taller mecánico en la Casa Redonda, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio en un taller mecánico ubicado en la colonia Casa Redonda se registró este lunes 29 de septiembre y movilizó a elementos de Bomberos Mazatlán, quienes lo extinguieron.
Este incendio se registró en el taller ubicado sobre el callejón Veracruz, cerca de la calle Isabel II.
De acuerdo a versiones en el lugar de los hechos el incendio rápidamente se propagó por todo el taller, por lo que vecinos alertaron a las autoridades y se inmediato acudió personal de Bomberos Mazatlán, de las estaciones Uno y Central.
Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue sofocado.
Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona, mientras los bomberos apagaban el incendio.
Se comentó de manera extraoficial que el incendio al parecer fue provocado por acumulación de gas.
El taller registró pérdidas materiales.