$!Moviliza a Bomberos y PC conato de incendio en una tienda del Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un conato de incendio por cortocircuito en una instalación eléctrica de una tienda de importaciones, en pleno Centro de Mazatlán, movilizó a elementos de Bomberos y de Protección Civil.

Los hechos se registraron la tarde de este sábado 24 de enero por la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Melchor Ocampo, frente al mercado Pino Suárez.