Moviliza a Bomberos y PC conato de incendio en una tienda del Centro de Mazatlán

El incidente ocurrió este sábado en un establecimiento ubicado por la calle Aquiles Serdán, frente al mercado Pino Suárez
Noroeste/Redacción
24/01/2026 17:01
MAZATLÁN._ Un conato de incendio por cortocircuito en una instalación eléctrica de una tienda de importaciones, en pleno Centro de Mazatlán, movilizó a elementos de Bomberos y de Protección Civil.

Los hechos se registraron la tarde de este sábado 24 de enero por la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Melchor Ocampo, frente al mercado Pino Suárez.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos a bordo de la máquina 73 y elementos de Protección Civil.

A través de un comunicado, Protección Civil de Mazatlán informó que al llegar el conato de incendio ya había sido controlado por los mismos trabajadores del lugar con el uso de un extintor de PQS.

Este hecho se registró frente al área de medidores del mercado que ya ha tenido conatos de incendios en días recientes.

Bomberos exhorta a reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

