Moviliza a policías presuntas detonaciones en la zona del Infonavit Conchi; eran cohetes: SSPM

MAZATLÁN._ El reporte sobre una serie de detonaciones en las inmediaciones del Infonavit Conchi y la colonia Labastida Ochoa, movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la mañana de este martes 28 de abril.

A través de un comunicado, la SSPM descartó que hayan sido detonaciones de arma de fuego.

Elementos municipales implementaron un operativo de prevención en la zona para verificar la situación. Tras las diligencias, se ubicó el origen del reporte en un plantel educativo donde se desarrollaba un festival por el Día del Niño.

De acuerdo con la versión proporcionada por personal docente, durante el evento se utilizaron cohetes carnavaleros como parte de la coronación de la reina del plantel, lo que generó la confusión entre vecinos.

Ante este tipo de situaciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhortó a la comunidad educativa a notificar previamente el uso de pirotecnia en celebraciones, con el fin de evitar movilizaciones innecesarias de los cuerpos de seguridad. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho sospechoso a los números de emergencia, con el objetivo de prevenir incidentes y evitar la difusión de información errónea.