MAZATLÁN._ El reporte de una persona presuntamente armada provocó una movilización de elementos federales y municipales este jueves en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán.
La alerta se recibió alrededor de las 15:30 horas, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad, cuyos elementos ingresaron al campus “Rodolfo Tuirán Gutiérrez” para realizar una revisión.
Como parte del operativo, los agentes inspeccionaron las mochilas de los estudiantes en las distintas aulas, así como las instalaciones del plantel, en busca de algún arma de fuego.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante la revisión se localizó algún arma o si hubo personas detenidas.