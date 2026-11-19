MAZATLÁN._ El reporte de una persona presuntamente armada provocó una movilización de elementos federales y municipales este jueves en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán.

La alerta se recibió alrededor de las 15:30 horas, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad, cuyos elementos ingresaron al campus “Rodolfo Tuirán Gutiérrez” para realizar una revisión.