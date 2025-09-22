$!Movilización en Ciudad Universitaria de la UAS por presunta presencia de personas armadas

CULIACÁN._ La mañana de este lunes se registró una movilización de elementos de seguridad en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), tras un reporte de la supuesta presencia de personas armadas.

La alerta fue generada por una llamada al 911, que informaba sobre individuos portando armas cortas en el segundo piso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, lo que generó alarma entre estudiantes y personal docente.

De manera extraoficial, se indicó que uno de los sujetos portaba un arma de juguete, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.