Movilización en plaza comercial de Tres Ríos, en Culiacán, fue por reporte de persona sospechosa: SSPE

Los hechos ocurrieron en una reconocida plaza comercial ubicada en ese sector de la capital sinaloense, donde elementos del Grupo Interinstitucional se desplegaron tras recibir un reporte sobre una persona con actitud sospechosa.

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad registrada durante la mañana de este martes 9 de junio en una plaza comercial del sector Tres Ríos generó incertidumbre entre visitantes y trabajadores, luego de que inicialmente se reportara la posible presencia de personas armadas en la zona.

La presencia de policías y militares provocó alarma entre quienes se encontraban en el lugar, e incluso de manera preliminar trascendió que se trataba de una situación relacionada con civiles armados.

Sin embargo, horas más tarde la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aclaró que el operativo se derivó únicamente de una revisión preventiva y que, al acercarse a la persona reportada, los agentes determinaron que no representaba riesgo alguno para la población.

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades identificaron que se trataba de una persona con discapacidad, por lo que se descartó cualquier situación de peligro.

La dependencia informó que se estableció contacto con familiares de dicha persona, quienes acudieron al sitio para brindarle acompañamiento.

Una vez aclarada la situación, el operativo concluyó sin personas detenidas, sin aseguramientos y sin incidentes que pusieran en riesgo a visitantes o trabajadores de la plaza comercial.