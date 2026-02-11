Movilización militar en Jesús María: Habitantes reportan balaceras y sobrevuelos

CULIACÁN. _ Un presunto operativo por tierra y aire a cargo de fuerzas federales fue reportado este 11 de febrero, por habitantes de la zona rural al norte de Culiacán.

A través de redes sociales, vecinos del poblado El Limoncito, perteneciente a la sindicatura Jesús María, han alertado por presuntas ráfagas derivadas de un enfrentamiento en el que participan elementos del Ejército Mexicano.

Asimismo, han trascendido informes acerca del sobrevuelo de helicópteros artillados de las Fuerzas Armadas en aquella registró.

Hasta el momento no se cuenta con reportes acerca de alguna detención ni el saldo de estos hechos en la franja norte del municipio.

Por su parte, las autoridades castrenses y de seguridad pública no han emitido información oficial sobre estas acciones.