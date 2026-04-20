$!Movilización por conato de incendio en un restaurante de Playa Norte

Un conato de incendio en el conocido restaurante El Muchacho Alegre, en la zona de Playa Norte, en Mazatlán, provocó esta noche movilización de los cuerpos de auxilio. Tras los hechos, ocurridos alrededor de las 22:00 horas, no se reportaron lesionados, aunque sí obligó a la evacuación de personas que se encontraban en el local. Las primeras versiones de testigos en el lugar hablan de que fue dejado un objeto que pudo iniciar el fuego, pero un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán informa que apenas se investigará el origen del siniestro.





Testigos comentaron que una repentina llamarada de fuego alertó a los clientes que aún continuaban degustando sus alimentos y bebidas y los obligó a salir corriendo del lugar, mientras que meseros y administrativos sofocaron las llamas con los extintores del lugar. La alarma movilizó a los cuerpos de emergencia del puerto; elementos de Bomberos Mazatlán sólo confirmaron que la zona incendiada fue enfriada completamente para que no pudiera generar una nueva ignición. Versiones de algunos clientes señalaron que un hombre ingresó al restaurante y dejó una mochila que a los minutos comenzó a incendiarse y las llamas alcanzaron una pared.





Sin embargo, minutos después, la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública emitió un boletín de prensa con el encabezado “Conato de incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Playa Norte”, confirmando movilización de los cuerpos de emergencia. Informaron que no se reportan lesionados y que el fuego fue contenido por trabajadores con la ayuda de extintores.