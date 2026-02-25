$!Muere a tiros un conductor tras agresión por el Paseo Niños Héroes, Malecón Viejo, en Culiacán

Un automovilista sin identificar fue asesinado a balazos sobre el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo, en las inmediaciones del Primer Cuadro de Culiacán.
El atentado ocurrió en el tramo entre las calles Donato Guerra y José María Morelos, sobre el carril izquierdo en sentido de oriente a poniente, lo que provocó el cierre total del Malecón en el sector mencionado.
La víctima se encontraba a bordo de una camioneta Chevrolet de color negro, la cual quedó encendida y fue detenida con un par de piedras.
El hombre sin vida vestía una playera de color negra, pantalón de mezclilla azul y calzado blanco; era de complexión delgada y tez morena clara.
No obstante, a la unidad motriz no se le apreciaron daños por impactos de bala ni en la carrocería ni en los cristales.
Elementos del Ejército Mexicano llegaron al lugar para resguardar la escena para que la Fiscalía General del Estado dé paso a las investigaciones pertinentes.