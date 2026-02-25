$!Muere a tiros un conductor tras agresión por el Paseo Niños Héroes, Malecón Viejo, en Culiacán

Un automovilista sin identificar fue asesinado a balazos sobre el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo, en las inmediaciones del Primer Cuadro de Culiacán.

El atentado ocurrió en el tramo entre las calles Donato Guerra y José María Morelos, sobre el carril izquierdo en sentido de oriente a poniente, lo que provocó el cierre total del Malecón en el sector mencionado.

La víctima se encontraba a bordo de una camioneta Chevrolet de color negro, la cual quedó encendida y fue detenida con un par de piedras.