$!Muere adolescente de 17 años tras ser arrollado por el tren Chepe en Ahome

AHOME._ Un adolescente de 17 años perdió la vida la mañana de este domingo tras ser arrollado por el tren de pasajeros Chepe, cuando presuntamente se encontraba sobre las vías férreas a la altura del ejido La Arrocera.

La víctima fue identificada en el lugar de los hechos por sus familiares como Juan “N”. De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por las autoridades, el joven era originario del municipio de Morelos, Chihuahua.

El accidente se registró durante las primeras horas de este domingo, cuando la locomotora, que había iniciado su ruta con destino a la sierra chihuahuense, transitaba por el tramo correspondiente a La Arrocera.

Los datos preliminares indican que el menor se hallaba sobre la infraestructura ferroviaria y, aunque el maquinista aplicó los frenos de emergencia tras percatarse de su presencia, la inercia de la pesada unidad hizo imposible detener la marcha a tiempo, terminando por embestirlo.

Fueron los propios trabajadores de la red ferroviaria quienes alertaron a los cuerpos de rescate a través de la línea de emergencias 911.