Muere adolescente tras sufrir quemaduras graves por explosión de pipa en Los Mochis

AHOME._ Víctor Manuel, un joven de 17 años que resultó gravemente herido tras la explosión de una pipa con combustible en la Zona Industrial de Los Mochis, falleció este viernes mientras recibía atención médica especializada en el Hospital General de la ciudad.

El adolescente, originario del campo Santa Rosa, en Ahome, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo. Permaneció más de 24 horas en el área de terapia intensiva, donde médicos lucharon por salvarle la vida.

De acuerdo con información, se había contemplado su traslado a una unidad especializada en quemaduras en Sacramento, California; sin embargo, su estado crítico impidió que el viaje pudiera concretarse.

El accidente ocurrió el pasado jueves 2 de octubre, cuando una pipa cargada con combustible se incendió, provocando lesiones a Víctor Manuel, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del siniestro.