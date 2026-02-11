Muere adolescente tras volcadura en el ejido Batamote; hay dos jóvenes heridos

GUASAVE. _ Un adolescente de 16 años perdió la vida y dos más resultaron gravemente heridos la mañana de este miércoles, tras volcar el vehículo en el que se desplazaban sobre la carretera estatal que conecta al municipio de Sinaloa con esta ciudad.

El percance fue reportado a las líneas de emergencia poco antes de las 08:00 horas, en el tramo comprendido entre el Ejido Batamote y la sindicatura Benito Juárez.

De acuerdo con los peritajes preliminares de la Dirección de Tránsito, las víctimas viajaban en un automóvil Honda Accord, color negro, sin placas de circulación. Testigos indicaron que la unidad era conducida presuntamente a exceso de velocidad, lo que provocó que el chofer perdiera el control. El sedán salió de la cinta asfáltica, dio varias vueltas de campana y terminó destrozado sobre el carril contrario.

Debido a la fuerza del impacto, el joven Josten Gael “N”, de 16 años y estudiante de bachillerato, falleció de manera instantánea en el lugar.

Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja y elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes confirmaron el deceso y rescataron de entre los fierros a otros dos jóvenes, de entre 15 y 17 años. Los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de Guasave; el reporte médico indica que uno de ellos se encuentra en estado crítico.

La escena fue acordonada por agentes de Seguridad Ciudadana para permitir las diligencias de los peritos de la Fiscalía General del Estado. Personal de la Policía de Investigación realizó el levantamiento de evidencias para esclarecer las causas del siniestro.