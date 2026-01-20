Muere adulta mayor tras incendio de una casa en Eldorado

Guadalupe, una mujer de 82 años de edad perdió la vida la tarde de este martes durante el incendio de una casa en la cabecera del municipio de Eldorado.

El incidente fue en un inmueble de la colonia Fidel Velázquez, sobre la calle 12 de Octubre, entre Vicente Serrano y José M. Machado.

Al momento del siniestro, la señora se encontraba dentro de la casa y no pudo salir debido a complicaciones motrices, condición por la que estaba en silla de ruedas.

Hasta el momento se desconocen las causas del fuego, sin embargo, no se cuenta con reporte de alguna agresión directa.

A la vivienda se trasladaron agentes de la Policía Municipal y de bomberos, quienes ingresaron a la casa y encontraron a la mujer sin vida.