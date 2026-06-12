$!Muere adulta mayor tras ser arrollada por un motociclista en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una adulta mayor murió tras ser arrollada cuando cruzaba junto a familiares la avenida Óscar Pérez Escobosa, conocida como Libramiento II.
El accidente fue reportado a las 17:20 horas de este viernes casi esquina con la avenida Múnich, a la altura de la colonia Jaripillo.
La adulta mayor, una hija, una sobrina y dos menores cruzaban la mencionada avenida cuando fueron embestidas por un motociclista que circulaba a exceso de velocidad.
Tras el impacto, la mujer y el conductor de la motocicleta quedaron tendidos sobre el pavimento y las otras dos adultas y los menores sobre la banqueta del Parque Lineal.
Socorristas de Cruz Roja llegaron para valorar a los lesionados, pero la adulta mayor ya no contaba con signos vitales, por lo que trasladaron al conductor y una menor de 12 años a recibir atención médica.
Por otra parte, Bomberos Veteranos trasladaron a las dos mujeres adultas, mientras un menor de 2 años fue resguardado por familiares que llegaron al lugar.
La zona fue acordonada y resguardada por agentes de Tránsito y Policía Municipal hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.