$!Muere adulta mayor tras ser arrollada por un motociclista en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una adulta mayor murió tras ser arrollada cuando cruzaba junto a familiares la avenida Óscar Pérez Escobosa, conocida como Libramiento II.

El accidente fue reportado a las 17:20 horas de este viernes casi esquina con la avenida Múnich, a la altura de la colonia Jaripillo.

La adulta mayor, una hija, una sobrina y dos menores cruzaban la mencionada avenida cuando fueron embestidas por un motociclista que circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, la mujer y el conductor de la motocicleta quedaron tendidos sobre el pavimento y las otras dos adultas y los menores sobre la banqueta del Parque Lineal.