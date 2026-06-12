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Accidente

Muere adulta mayor tras ser arrollada por un motociclista en Mazatlán

En el percance, registrado este viernes en la avenida Óscar Pérez Escobosa, el propio conductor de la moto, dos mujeres adultas y una menor resultaron lesionados
Juvencio Villanueva |
12/06/2026 18:36
12/06/2026 18:36

MAZATLÁN._ Una adulta mayor murió tras ser arrollada cuando cruzaba junto a familiares la avenida Óscar Pérez Escobosa, conocida como Libramiento II.

El accidente fue reportado a las 17:20 horas de este viernes casi esquina con la avenida Múnich, a la altura de la colonia Jaripillo.

La adulta mayor, una hija, una sobrina y dos menores cruzaban la mencionada avenida cuando fueron embestidas por un motociclista que circulaba a exceso de velocidad.

Tras el impacto, la mujer y el conductor de la motocicleta quedaron tendidos sobre el pavimento y las otras dos adultas y los menores sobre la banqueta del Parque Lineal.

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Socorristas de Cruz Roja llegaron para valorar a los lesionados, pero la adulta mayor ya no contaba con signos vitales, por lo que trasladaron al conductor y una menor de 12 años a recibir atención médica.

Por otra parte, Bomberos Veteranos trasladaron a las dos mujeres adultas, mientras un menor de 2 años fue resguardado por familiares que llegaron al lugar.

La zona fue acordonada y resguardada por agentes de Tránsito y Policía Municipal hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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