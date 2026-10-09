$!Muere adulto mayor al chocar en bicicleta contra una motocicleta en San Blas

EL FUERTE._ Una persona sin vida y un lesionado dejó como saldo un accidente de tránsito registrado la noche de este viernes 9 de octubre sobre la carretera Los Mochis-El Fuerte, a su paso por la sindicatura de San Blas.
La víctima mortal fue identificada en el lugar de los hechos como Rafael “N”, de 63 años de edad, quien era residente de una comunidad aledaña a la zona donde ocurrió el percance.
De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el siniestro se suscitó cuando el adulto mayor transitaba a bordo de una bicicleta color tinto y, al llegar a la altura de una preparatoria local, chocó contra una motocicleta marca Italika, color negro, la cual era conducida por Víctor, de 34 años.
Tras el aparatoso impacto, ambos conductores salieron proyectados contra el asfalto. Automovilistas y peatones que se percataron del accidente dieron aviso de inmediato a los números de emergencia.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, adscritos a la delegación San Blas, para brindar la atención prehospitalaria. Tras revisar al adulto mayor, solo pudieron confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a que falleció de forma instantánea tras golpearse fuertemente contra el pavimento.
Por su parte, Víctor, el conductor de la motocicleta, fue auxiliado en el lugar debido a los múltiples golpes que sufrió en el cuerpo. Posteriormente, fue trasladado a bordo de una ambulancia a un centro hospitalario cercano, donde quedó internado bajo observación del personal médico de guardia.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de El Fuerte se movilizaron al sitio del accidente, donde procedieron a acordonar el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena de la tragedia.
Finalmente, peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía acudieron para realizar los peritajes correspondientes. Una vez concluidos los trabajos de campo, se ordenó el levantamiento del cuerpo de Rafael para su traslado a una casa funeraria.
La bicicleta y la motocicleta involucradas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público como evidencia para el deslinde de responsabilidades.