$!Muere adulto mayor al chocar en bicicleta contra una motocicleta en San Blas

EL FUERTE._ Una persona sin vida y un lesionado dejó como saldo un accidente de tránsito registrado la noche de este viernes 9 de octubre sobre la carretera Los Mochis-El Fuerte, a su paso por la sindicatura de San Blas.

La víctima mortal fue identificada en el lugar de los hechos como Rafael “N”, de 63 años de edad, quien era residente de una comunidad aledaña a la zona donde ocurrió el percance.

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el siniestro se suscitó cuando el adulto mayor transitaba a bordo de una bicicleta color tinto y, al llegar a la altura de una preparatoria local, chocó contra una motocicleta marca Italika, color negro, la cual era conducida por Víctor, de 34 años.

Tras el aparatoso impacto, ambos conductores salieron proyectados contra el asfalto. Automovilistas y peatones que se percataron del accidente dieron aviso de inmediato a los números de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, adscritos a la delegación San Blas, para brindar la atención prehospitalaria. Tras revisar al adulto mayor, solo pudieron confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a que falleció de forma instantánea tras golpearse fuertemente contra el pavimento.