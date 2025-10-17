$!Muere adulto mayor arrollado por un automóvil al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Jesús “N”, de 83 años de edad, perdió la vida la noche de este viernes 17 de octubre tras ser embestido por un automovilista en la calzada Colegio Heroico Militar, en el sector Las Huertas de Culiacán. El siniestro vial se registró alrededor de las 19:00 horas en el cruce con la avenida Revolución, enfrente de un negocio local de comida.

Según informes, Jesús se encontraba caminando por la orilla del carril que dirige de norte a sur cuando repentinamente un vehículo, cuyas características no han sido reveladas, lo embistió. Luego del hecho, el conductor del automóvil emprendió la huida rumbo al Libramiento “La Costerita”, al sur de la ciudad, no obstante su paradero es desconocido de momento, así como sus características físicas.

Jesús salió disparado metros adelante, perdiendo la vida casi de manera instantánea debido a los fuertes golpes y fracturas sufridas. En el pavimento se alcanzaron a observar manchas de sangre y los tenis del hombre se hallaron metros aparte de donde quedó el cuerpo. Familiares se aproximaron al punto y rápidamente llamaron al número de emergencias 9-1-1 para provocar la movilización de las autoridades de rescate y de seguridad, sin embargo, personal competente confirmó que Jesús ya había fallecido. Su cuerpo fue cubierto con una manta azul y un gran tramo del carril fue delimitado con cinta amarilla de precaución mientras los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de realizar las labores de campo.