$!Muere adulto mayor en moto tras choque con vehículo en La Michoacana, Navolato

Jorge Luis “N”, de 62 años de edad, originario de la comunidad El Limoncito, perdió la vida tras sufrir un accidente tipo choque cuando circulaba en motocicleta por la carretera vieja hacia Navolato, a la altura de La Michoacana.

El ahora occiso se impactó de frente contra un vehículo tipo sedán de la marca Toyota de color tinto, cuyo ocupante se dio a la fuga tras el siniestro.

Debido a la fuerza del impacto, el cuerpo del ahora difunto quedó a unos 10 metros de distancia de la motocicleta, sobre el carril oriente a poniente.