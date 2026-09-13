$!Muere adulto mayor en moto tras choque con vehículo en La Michoacana, Navolato

Jorge Luis “N”, de 62 años de edad, originario de la comunidad El Limoncito, perdió la vida tras sufrir un accidente tipo choque cuando circulaba en motocicleta por la carretera vieja hacia Navolato, a la altura de La Michoacana.
El ahora occiso se impactó de frente contra un vehículo tipo sedán de la marca Toyota de color tinto, cuyo ocupante se dio a la fuga tras el siniestro.
Debido a la fuerza del impacto, el cuerpo del ahora difunto quedó a unos 10 metros de distancia de la motocicleta, sobre el carril oriente a poniente.
El percance fue reportado a las corporaciones alrededor de las 20:00 horas de este 13 de septiembre, y al atender el reporte las autoridades confirmaron el deceso del motociclista y el escape del automovilista, cuya unidad terminó descarrilada en sentido contrario.
Elementos de Policía de Tránsito, junto con Policía Municipal, acudieron para bloquear la circulación y desviar el tráfico de la carretera vieja, en tanto arribaron agentes de Fiscalía General del Estado para desplegar el peritaje correspondiente, a fin de esclarecer el hecho.