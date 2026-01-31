Muere adulto mayor en motocicleta atropellado por camioneta de la Japac en la Isla Musalá, Culiacán

Un hombre identificado como Raúl “N”, de 60 años de edad, murió luego de sufrir un accidente tipo choque en el fraccionamiento Isla Musalá, en el que estuvo involucrada una camioneta del Gobierno de Culiacán.

El percance sucedió en el transcurso de la mañana de este sábado 31 de enero, aproximadamente a las 8:30 horas, en el cruce del bulevar Isla Musalá con Gran Avenida Eldorado.

Aunque todavía no se ha precisado la mecánica de los sucesos, en la escena pudo apreciarse la motocicleta de la víctima colisionada con un vehículo rotulado de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

El señor accidentado fue trasladado hacia un hospital para ser atendido, sin embargo, horas después del siniestro falleció por la gravedad de sus lesiones.

En tanto, personal de la Unidad de Tránsito Municipal realizaron el peritaje de los hechos mientras que los automóviles fueron remolcados para ingresar a una pensión vehicular.