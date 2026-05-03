Muere adulto mayor por golpes tras ingresar a hospital de Navolato

Un hombre, que presentaba varias lesiones por golpes, ingresó la madrugada de este domingo a un hospital de Navolato, donde horas después murió a causa de las heridas.

El adulto mayor fue reconocido bajo el nombre de Saúl “N”, de aproximadamente 60 años de edad.

Hasta el momento, se desconoce la procedencia de la persona, así como el origen de las lesiones.

Pasada la medianoche, cerca de las 02:00 horas, personal médico informó a autoridades el fallecimiento de la persona, por lo que se movilizaron agentes ministeriales para iniciar la investigación del caso.