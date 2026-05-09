$!Muere adulto mayor tras caer a barranco del Cerro del Obispado en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un adulto mayor murió tras caer desde su casa al barranco del Cerro del Obispado, en Mazatlán.
El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 22:45 horas del viernes, indicando que una persona había caído desde su domicilio.
Al momento se desconoce las causas del percance, pero al parecer el adulto mayor, identificado como José Cruz “N”, de 83 años de edad, cayó desde una banqueta que da hacia el barranco.
Rescatistas de Bomberos Mazatlán llegaron a lugar de la emergencia para brindar los primeros auxilios al caído, pero este ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona de acceso en la calle Segunda Jabonerías, del fraccionamiento Los Pinos, y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley.
Los elementos de Bomberos trabajaron en la zona para rescatar el cuerpo.