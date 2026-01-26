$!Muere adulto mayor tras choque entre auto y motocicleta en Mazatlán

Un adulto mayor perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y un automóvil registrado la madrugada de este lunes sobre la avenida Múnich, en Mazatlán.
La víctima fue identificada como David “N”, de 74 años de edad. El accidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 05:30 horas, a la altura del estadio de futbol El Encanto.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el adulto mayor circulaba a bordo de una motocicleta y, al salir de un camino de terracería para incorporarse a la avenida Múnich, fue impactado por un automóvil.
El conductor de un Chevrolet Aveo se detuvo metros adelante y declaró a los agentes que el motociclista le salió al paso y no logró frenar a tiempo.
Elementos de Tránsito Municipal elaboraron el parte informativo, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el peritaje correspondiente.