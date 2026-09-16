Muere adulto mayor tras ser atacado por un caballo, en El Cardal, Ahome

AHOME._ Un lamentable accidente cobró la vida de un adulto mayor la noche de este miércoles 16 de septiembre en la comunidad de El Cardal, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza, luego de que sufriera una agresión por parte de un caballo.

El occiso fue identificado por parte de las autoridades policiales como José María, de 70 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido San Lorenzo Nuevo, ubicado en esa misma zona del municipio.

De acuerdo con los reportes preliminares, José María se encontraba en el lugar cuando el equino arremetió en su contra. El animal le propinó múltiples patadas en diversas partes del cuerpo, provocando que el hombre de la tercera edad se desplomara y quedara inconsciente sobre el terreno.

Testigos que presenciaron el hecho y se percataron de la gravedad de las lesiones solicitaron ayuda inmediata a los números de emergencia. Minutos después, arribó al sitio una ambulancia con paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA). Tras intentar brindarle los primeros auxilios, los socorristas solo pudieron confirmar que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad que acudieron como primeros respondientes procedieron a delimitar el área con cinta amarilla preventiva para resguardar la escena y notificaron el deceso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Posteriormente, peritos e investigadores del Grupo de Homicidios de la Vicefiscalía Regional acudieron a la comunidad para llevar a cabo el trabajo de campo. Tras concluir con las invitaciones correspondientes, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a una casa funeraria de guardia ubicada en la Villa de Ahome, donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.