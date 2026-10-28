$!Muere adulto mayor tras volcar y caer en su vehículo a un canal de riego en Ruiz Cortines, Guasave

GUASAVE._ Un fatal percance vial cobró la vida de un adulto mayor la tarde noche de este miércoles 28 de octubre, luego de que el automóvil en el viajaba se saliera de la carretera y terminara volcado en el interior de un canal de riego, en las inmediaciones de la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines.

El occiso fue identificado preliminarmente como un hombre de aproximadamente 80 años de edad, con domicilio en la localidad de Corerepe, quien al momento del percance conducía un vehículo sedán Dodge Attitude, modelo 2017, color rojo, con matrículas de circulación del estado de Sinaloa.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:50 horas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaban recorridos de vigilancia preventiva por el cruce de la calle Cero y Ramón F. Iturbe fueron alertados por conductores que transitaban por el sector sobre la presencia de un vehículo siniestrado.