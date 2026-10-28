$!Muere adulto mayor tras volcar y caer en su vehículo a un canal de riego en Ruiz Cortines, Guasave

GUASAVE._ Un fatal percance vial cobró la vida de un adulto mayor la tarde noche de este miércoles 28 de octubre, luego de que el automóvil en el viajaba se saliera de la carretera y terminara volcado en el interior de un canal de riego, en las inmediaciones de la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines.
El occiso fue identificado preliminarmente como un hombre de aproximadamente 80 años de edad, con domicilio en la localidad de Corerepe, quien al momento del percance conducía un vehículo sedán Dodge Attitude, modelo 2017, color rojo, con matrículas de circulación del estado de Sinaloa.
Los hechos se registraron alrededor de las 16:50 horas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaban recorridos de vigilancia preventiva por el cruce de la calle Cero y Ramón F. Iturbe fueron alertados por conductores que transitaban por el sector sobre la presencia de un vehículo siniestrado.
Al trasladarse al tramo ubicado entre la calle Ramón F. Iturbe y la calle 100, a un costado de predios agrícolas, los uniformados localizaron la unidad volcada dentro de la obra hidráulica y confirmaron la presencia de una persona atrapada en su interior.
De inmediato se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil. Sin embargo, al brindar las primeras atenciones, los rescatistas confirmaron que el octogenario ya había fallecido.
El área fue acordonada por los agentes municipales para preservar la escena, en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado. Más tarde, peritos y agentes del Grupo Argos procedieron a levantar los indicios correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas que originaron que el conductor perdiera el control del volante.
Una vez concluidas las diligencias ministeriales, el cuerpo fue extraído y trasladado por una casa funeraria de guardia en el municipio de Juan José Ríos para la práctica de la ley.
Finalmente el vehículo fue rescatado del canal con apoyo de una grúa y remitida a una pensión por elementos de Movilidad Sustentable, lo que mantuvo la rúa estatal cerrada a la circulación durante las maniobras.