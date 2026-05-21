Muere agente de la Guardia Nacional tras ataque armado en puesto de hamburguesas en Aguaruto, Culiacán

Uno de los elementos de la Guardia Nacional que resultó herido durante el ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo en una hamburguesería de la sindicatura de Aguaruto murió mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán.
El atentado ocurrió alrededor de las 22:30 horas en un puesto de comida ubicado sobre la calle Dalias, casi esquina con Camelia, en el sector Jardines de San Bartolomé.
De acuerdo con los primeros reportes, dos agentes federales se encontraban cenando en el establecimiento cuando hombres armados que viajaban a bordo de un vehículo pasaron por el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra ellos.
Durante la agresión también resultaron lesionados dos civiles que se encontraban en el sitio al momento del ataque.
Tras el atentado, paramédicos del Grupo Voluntarios Aguaruto A.C. y de Cruz Roja Mexicana acudieron para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a distintos hospitales.
Horas después se confirmó el fallecimiento de uno de los agentes de la Guardia Nacional debido a la gravedad de las heridas.
Hasta el momento las autoridades no han revelado oficialmente la identidad del elemento fallecido ni el estado de salud actualizado de los otros tres lesionados.
La zona donde ocurrió el ataque permaneció acordonada por corporaciones de seguridad y personal militar, mientras agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.