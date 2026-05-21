Muere agente de la Guardia Nacional tras ataque armado en puesto de hamburguesas en Aguaruto, Culiacán

Uno de los elementos de la Guardia Nacional que resultó herido durante el ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo en una hamburguesería de la sindicatura de Aguaruto murió mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán.

El atentado ocurrió alrededor de las 22:30 horas en un puesto de comida ubicado sobre la calle Dalias, casi esquina con Camelia, en el sector Jardines de San Bartolomé.

De acuerdo con los primeros reportes, dos agentes federales se encontraban cenando en el establecimiento cuando hombres armados que viajaban a bordo de un vehículo pasaron por el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra ellos.