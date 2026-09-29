Muere Alejandro Rafael tras ataque a balazos en El Vallado Viejo, Culiacán

CULIACÁN._ Alejandro Rafael, de 45 años de edad, murió la noche del lunes luego de permanecer varias horas hospitalizado tras resultar herido durante un ataque a balazos registrado en la colonia El Vallado Viejo.
El hombre falleció minutos antes de la medianoche a consecuencia de las lesiones que sufrió por disparos de arma de fuego. Presentaba heridas con entrada y salida en el abdomen.
La agresión ocurrió alrededor de las 15:00 horas del lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones de la colonia El Vallado Viejo, a unos metros del edificio de Protección Civil Estatal.
Tras el ataque, Alejandro Rafael fue trasladado a un hospital de Culiacán, donde permaneció bajo atención médica durante varias horas; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, finalmente perdió la vida.
En el lugar de la agresión fueron localizados tres casquillos percutidos de arma corta, además de una mancha de sangre, indicios que fueron asegurados por las autoridades.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entre peritos y policías de investigación, realizó las diligencias correspondientes en el sitio y recabó elementos que serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.