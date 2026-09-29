Muere Alejandro Rafael tras ataque a balazos en El Vallado Viejo, Culiacán

CULIACÁN._ Alejandro Rafael, de 45 años de edad, murió la noche del lunes luego de permanecer varias horas hospitalizado tras resultar herido durante un ataque a balazos registrado en la colonia El Vallado Viejo.

El hombre falleció minutos antes de la medianoche a consecuencia de las lesiones que sufrió por disparos de arma de fuego. Presentaba heridas con entrada y salida en el abdomen.

La agresión ocurrió alrededor de las 15:00 horas del lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones de la colonia El Vallado Viejo, a unos metros del edificio de Protección Civil Estatal.