Muere Alexander, policía estatal rescatado tras haber sido privado de la libertad en Culiacán

CULIACÁN._ Alexander, elemento de la Policía Estatal Preventiva que fue rescatado este viernes al sur de Culiacán, donde resultó herido de bala tras desatarse un enfrentamiento a tiros entre civiles y personal de seguridad, falleció más tarde en un hospital.

El agente de 26 años, conocido como “Chuy”, era escolta de la corporación estatal y había sido privado de la libertad por cuatro personas, quienes lo trasladaron en la cajuela de un vehículo. El hecho ocurrió cerca de su domicilio, en la colonia Renato Vega Amador.

Tras el reporte, elementos de un Grupo Interinstitucional se movilizaron hacia la zona y desplegaron un fuerte operativo de seguridad para dar con su paradero.

Fue en las inmediaciones de la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Villa Bonita, donde personal de la Secretaría de la Defensa Nacional localizó el automóvil en donde los sujetos armados se llevaban al policía.

Fue en ese punto cuando se desató una confrontación armada entre ambas partes, la cual se extendió hacia el libramiento La Costerita, donde se abatió a uno de los gatilleros y otros tres fueron detenidos en calidad de heridos.

En el sitio también se aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, chalecos con insignias del Ejército Mexicano y ponchallantas, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Alexander quedó atrapado en medio de la balacera y recibió alguno de los disparos, por lo que el equipo de rescate se encargó de estabilizarlo en el lugar para rápidamente transportarlo a un centro médico.

Pasaron más de nueve horas cuando, a pesar del esfuerzo del personal de salud, se reportó oficialmente el fallecimiento del policía, quien no resistió a las graves lesiones de bala que presentó.

Con su muerte, ya van 56 elementos policiacos que han perdido la vida en Sinaloa durante la escalada de violencia que se ha registrado desde septiembre de 2024, debido a la pugna interna del Cártel de Sinaloa.