$!Muere automovilista tras choque en Higuera de Zaragoza, en Ahome

LOS MOCHIS._ Un hombre perdió la vida en un accidente vial registrado durante las primeras horas de este lunes 18 de mayo; el conductor viajaba a bordo de una camioneta en la que se impactó contra una barda en la sindicatura de Higuera de Zaragoza.

Los primeros reportes de las autoridades indican que la víctima era Iván “N”, y viajaba a bordo de un vehículo tipo SUV de color gris.

El siniestro tuvo lugar sobre el tramo carretero que conecta a las comunidades de La Despensa con San Isidro. Los peritajes preliminares apuntan a que, al intentar maniobrar en la curva ubicada a escasos metros de las instalaciones de la Asociación de Agricultores en La Despensa, el conductor perdió el control del volante, abandonó el camino e impactó fuertemente contra la estructura de concreto.

Fueron otros automovilistas y testigos que transitaban por la zona quienes alertaron de inmediato a las líneas de emergencia del 911.