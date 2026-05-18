$!Muere automovilista tras choque en Higuera de Zaragoza, en Ahome

LOS MOCHIS._ Un hombre perdió la vida en un accidente vial registrado durante las primeras horas de este lunes 18 de mayo; el conductor viajaba a bordo de una camioneta en la que se impactó contra una barda en la sindicatura de Higuera de Zaragoza.
Los primeros reportes de las autoridades indican que la víctima era Iván “N”, y viajaba a bordo de un vehículo tipo SUV de color gris.
El siniestro tuvo lugar sobre el tramo carretero que conecta a las comunidades de La Despensa con San Isidro. Los peritajes preliminares apuntan a que, al intentar maniobrar en la curva ubicada a escasos metros de las instalaciones de la Asociación de Agricultores en La Despensa, el conductor perdió el control del volante, abandonó el camino e impactó fuertemente contra la estructura de concreto.
Fueron otros automovilistas y testigos que transitaban por la zona quienes alertaron de inmediato a las líneas de emergencia del 911.
Minutos después, paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome arribaron a la escena con la intención de brindar los primeros auxilios.
Sin embargo, los rescatistas solo pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales y su cuerpo yacía prensado entre los fierros retorcidos de la unidad.
Tras confirmarse el deceso, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome procedieron a acordonar el perímetro para delimitar el área y desviar el tráfico vehicular.
Posteriormente, se solicitó la presencia de los peritos y personal del área de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, iniciar la carpeta de investigación, ordenar el rescate y traslado del cuerpo a una casa funeraria de guardia a la espera de que sea reclamado por sus familiares.