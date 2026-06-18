Muere automovilista tras volcar y caer a un dren en Tamazula, Guasave

GUASAVE. _ Un automovilista perdió la vida la noche del miércoles 17 de junio luego de sufrir un accidente vial y quedar atrapado al interior de la unidad que conducía, la cual terminó volcada en un dren de la sindicatura de Tamazula, en el municipio de Guasave.

El percance se registró sobre la calle 900, en el tramo de terracería que comunica a las comunidades de El Progreso y Las Culebras. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el accidente ocurrió a aproximadamente 400 metros antes de llegar a esta última localidad.

Hasta el momento, la víctima permanece sin ser identificada. Como señas particulares, se informó que vestía pantalón de mezclilla color gris y playera en tono tinto.

En el sitio se estableció que el fallecido circulaba a bordo de una camioneta tipo pick-up, marca Ford, línea Ranger, modelo 2005, de color blanco. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad, salió del camino y cayó al interior de un dren ubicado a un costado de la vialidad.

Debido a la fuerza del impacto, el conductor quedó prensado dentro de la cabina y sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al ocupante confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los agentes preventivos para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, peritos e investigadores ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley, en espera de que sea reclamado e identificado por sus familiares.