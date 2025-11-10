$!Muere bañista tras ser rescatado en Olas Altas, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida la noche del domingo al llegar al Hospital General de Mazatlán, luego de que elementos del Escuadrón Acuático lo rescataran de las bravas olas en la zona de playa de Olas Altas.

La emergencia fue notificada cerca de las 20:45 horas del domingo 9 de noviembre en el tramo costero del Paseo Olas Altas.

El bañista, cuya identidad permanece sin ser confirmada por las autoridades, habría ingresado al mar fuera del horario permitido para nado. Reportes indican que la víctima, quien al parecer estaba bajo la influencia del alcohol, comenzó a pedir auxilio a los pocos minutos de ingresar. Sus acompañantes alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.