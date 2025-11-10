Seguridad
Rescate

Muere bañista tras ser rescatado en Olas Altas, Mazatlán

El hombre fue sacado inconsciente del mar por el Escuadrón Acuático en el Paseo Olas Altas. Pese a las maniobras de reanimación y ser trasladado con vida al Hospital General, personal médico declaró su deceso minutos después de su ingreso
Juvencio Villanueva |
10/11/2025 12:46
MAZATLÁN. _ Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida la noche del domingo al llegar al Hospital General de Mazatlán, luego de que elementos del Escuadrón Acuático lo rescataran de las bravas olas en la zona de playa de Olas Altas.

La emergencia fue notificada cerca de las 20:45 horas del domingo 9 de noviembre en el tramo costero del Paseo Olas Altas.

El bañista, cuya identidad permanece sin ser confirmada por las autoridades, habría ingresado al mar fuera del horario permitido para nado. Reportes indican que la víctima, quien al parecer estaba bajo la influencia del alcohol, comenzó a pedir auxilio a los pocos minutos de ingresar. Sus acompañantes alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Tras un operativo con dificultades debido a la hora y las condiciones del oleaje, elementos del Escuadrón Acuático lograron alcanzar al hombre y sacarlo inconsciente hasta la orilla. En el lugar, paramédicos de Protección Civil iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar para lograr que expulsara el agua salada.

Aún con signos vitales, y luego de ser estabilizado con oxígeno, el bañista fue subido a una camilla marina y trasladado de urgencia por socorristas de la Cruz Roja al Hospital General. Personal médico del nosocomio confirmó el fallecimiento del hombre a los pocos minutos de su ingreso.

