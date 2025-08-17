Muere bebé de un año y dos mujeres resultan heridas tras estrellar su motocicleta contra un caballo, en Sinaloa de Leyva

Un bebé de un año de edad perdió la vida y dos mujeres, entre ellas su madre, resultaron lesionadas tras estrellar su motocicleta contra un caballo durante la noche de este sábado 16 de agosto en el municipio de Sinaloa.

Según informes, la madre junto con su hijo y otra mujer se encontraban circulando a bordo de la unidad ligera por la autopista del poblado La Concentración cuando terminaron cayendo al pavimento tras impactarse contra el equino que se les cruzó en el camino.

Tras el impacto, el menor de edad, cuya identidad no fue revelada pues se refiere que aún no había sido registrado oficialmente, terminó sufriendo fuertes heridas en su cuerpo que le causarían la eminente muerte.

A pesar de ello, el bebé fue transportado en un vehículo particular hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de Ruiz Cortínez del municipio de Guasave, siendo en su ingreso cuando el personal de salud certificó su deceso.

Por su parte, a las otras dos mujeres también se les brindó atención médica y fueron trasladadas a un hospital en donde recibieron la atención especializada; se reporta que sus heridas estarían controladas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al nosocomio y realizaron las diligencias correspondientes, posteriormente ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria de Juan José Ríos para aplicar la autopsia de ley.