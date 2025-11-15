Muere camionero de ruta Cucas-Centro que fue atacado a balazos en Culiacán

Sin vida fue declarado en un hospital el chófer de un camión con ruta Cucas-Centro, luego de cinco días de haber sido atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio de la colonia Rosario Uzarraga, en Culiacán.

Ruperto, quien tenía 52 años, fue atacado a tiros por al menos un civil armado cuando estaba por descender de la unidad, con rumbo hacia su vivienda pues ya había cumplido el turno de trabajo.

El atentado se registró la noche de este lunes 10 de noviembre, alrededor de las 21:50 horas en la calle Cosmos, entre Júpiter y Cuitláhuac.

La víctima quedó gravemente herida en el sitio, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente para llevarlo hacia el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras más de cinco días del hecho, el personal especializado en la salud dio a conocer que Ruperto perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas, dándose aviso a la autoridad de investigación para trasladar el cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se aplicará la autopsia que marca la ley.