Muere Carlos Geovanny luego de accidentarse en la carretera de Eldorado

Un hombre identificado como Carlos Geovanny perdió la vida durante la mañana de este sábado 16 de agosto tras sufrir un siniestro vial en carretera del municipio de Eldorado.

Carlos Geovanny, de 34 años de edad, se encontraba circulando por la autopista que dirige de la comunidad de La Mojonera hacia Guadalupe Victoria, cuando a la altura del último poblado mencionado y por razones desconocidas terminó accidentándose en su unidad vehicular.

Debido a la gravedad del siniestro, el hombre terminó perdiendo la vida a la orilla de la autopista, por lo que personas marcaron al número de emergencias para alertar a las autoridades sobre el incidente y fallecimiento del afectado. El reporte se emitió alrededor de las 7:30 horas.

Las autoridades de seguridad arribaron al lugar para dar fe de los hechos y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Al final el cuerpo fue retirado y trasladado hacia una casa funeraria.

La identificación del ahora fallecido fue dada a conocer en el sitio y también se reveló que contaba con domicilio en el poblado donde sucedió el hecho.