Muere Christian Omar, uno de las heridos tras atentado en la avenida Nicolás Bravo, en Culiacán

Christian Omar, de 34 años de edad, murió en un hospital de Culiacán luego de ser atacado a balazos junto con otro hombre durante la tarde de este domingo 28 de septiembre en las inmediaciones de la avenida Nicolás Bravo.

Tras algunas horas del atentado, personal médico confirmó el fallecimiento de Christian Omar debido a la gravedad de sus heridas de bala.

Junto con él también resultó lesionado Iván, de 32 años. Ambos se encontraban viajando en una unidad Toyota Yaris blanco cuando sujetos armados les dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlos atascados en la calle Río Piaxtla, cerca del parque Río Bravo.

Los dos fueron transportados en una ambulancia hacia un centro médico para recibir atención médica especializada. Iván permanece bajo la supervisión del personal médico en calidad de lesionado, sin embargo Christian Omar terminó perdiendo la vida a pesar de los esfuerzos de los enfermeros.

Se espera que los agentes de seguridad y de investigación arriben al nosocomio para ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense y aplicar la autopsia de ley.