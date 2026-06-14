Muere ciclista tras ser atropellado en el Mercado de Abastos de Culiacán

CULIACÁN._ Un ciclista perdió la vida durante la madrugada de este domingo 14 de junio tras ser atropellado por un vehículo dentro de las instalaciones del Mercado de Abastos, ubicado al sur de Culiacán.

El accidente fue reportado alrededor de las 04:30 horas sobre la avenida Tercera, entre las calles Papaya y Chile.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima circulaba a bordo de una bicicleta color verde cuando fue impactada por un vehículo que presuntamente transitaba a exceso de velocidad.

Tras el atropellamiento, el conductor huyó del lugar sin brindar auxilio al afectado.

El ciclista fue identificado como Aristeo, de 60 años de edad, con domicilio en la colonia Las Coloradas. Al momento del accidente, vestía playera roja, pantalón de mezclilla negro y tenis color gris.

Elementos del Ejército Mexicano y agentes de Tránsito Municipal llegaron al lugar tras un reporte realizado a los números de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana también acudieron para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.

La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad ni el paradero del conductor involucrado en el accidente.