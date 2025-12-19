$!Muere ciclista tras ser atropellado en la México 15, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Francisco, de 54 años, murió la tarde de este viernes 19 de diciembre tras ser embestido por un vehículo cuando viajaba en bicicleta por la carretera México 15, a la salida norte de Culiacán.
De oficio jornalero, Francisco se encontraba saliendo de la comunidad de El Torito cuando al cruzar la carretera fue arrollado por el conductor de una camioneta, quien se quedó en el lugar del accidente.
El hecho se reportó alrededor de las 15:00 horas en el kilómetro 12+500. Una llamada al número de emergencias 9-1-1 sobre una persona atropellada por la carretera México 15 provocó la movilización de las autoridades competentes.
Elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar para responder al caso, revisaron el cuerpo de Francisco y confirmaron que ya había fallecido, por lo que llamaron al Ministerio Público para seguir con los trabajos pertinentes.
Personal de la Dirección General de Investigación Pericial ingresó a la escena para realizar las labores de campo, mientras los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias.
El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicarán los exámenes de necropsia que marca la ley.