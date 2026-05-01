$!Muere comerciante de 60 años durante asalto en tienda de abarrotes en Culiacán

CULIACÁN. _ Un comerciante de abarrotes perdió la vida la tarde de este viernes tras ser atacado a balazos durante un presunto asalto en el fraccionamiento San Diego, en el sector Bachigualato, en Culiacán. La víctima fue identificada por sus familiares como Gregorio “F”, de 60 años de edad, originario de Veracruz, quien se desempeñaba como encargado del establecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 horas, en un abarrote ubicado frente a un parque, en la esquina de la avenida Gabriela Mistral y las calles Salvador Díaz Mirón, donde inicialmente se reportó a una persona lesionada por arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado ingresó al negocio con la aparente intención de despojarlo del dinero de las ventas y pertenencias personales; sin embargo, versiones recabadas en el lugar señalan que podrían haber sido dos los agresores. En el ataque, el comerciante fue herido de gravedad y quedó sin vida al interior del inmueble.