$!Muere conductor de paquetería prensado tras choque en la Mazatlán-Culiacán

ELOTA._ El conductor de un camión murió prensado en la cabina de su unidad tras impactarse por alcance contra la caja de un tráiler, cuando circulaba rumbo al sur en la autopista Mazatlán-Culiacán.
El accidente se registró a las 16:45 horas de este viernes en el kilómetro 80 de la autopista, a la altura de la comunidad de Celestino Gazca, Elota.
Por causas desconocidas, el transportista, quien conducía un camión tipo rabón con logos de una paquetería, chocó contra la caja de un tráiler que también circulaba de norte a sur.
Tras el impacto, el trailero se detuvo metros adelante para revisar los daños a su unidad, pero al ver los daños en el otro vehículo, se apresuró a llegar hasta el transporte para tratar de ayudar al conductor, pero este se encontraba atrapado e inmóvil entre los fierros retorcidos de la cabina.
Minutos más tarde, paramédicos del grupo Amec que acudieron a atender la emergencia declararon sin vida al hombre.
La zona fue acordonada por elementos carreteros de la Guardia Nacional, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.