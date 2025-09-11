$!Muere conductor en choque entre autobús y tráiler en Costa Rica, Sinaloa

CULIACÁN. _ Un aparatoso accidente entre un autobús de pasajeros y un vehículo de carga se registró la tarde de este jueves en el entronque de la sindicatura de Costa Rica, conocido como “El Trébol”, sobre la carretera Culiacán–Eldorado. De acuerdo con los primeros reportes, una persona identificada como Jesús Ramón “N”, de 40 años de edad, conductor del autobús de pasajeros, perdió la vida en el lugar del siniestro. Otras tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas en estado crítico. Todos viajaban a bordo del tráiler.

Los heridos fueron trasladados al hospital del IMSS en la sindicatura de Costa Rica para recibir atención médica urgente. En el autobús de pasajeros viajaban 23 personas. La unidad había salido de Culiacán con rumbo al sur cuando fue impactada por la camioneta de carga, lo que provocó que ambos vehículos salieran del camino. La parte frontal del autobús quedó incrustada en una cuneta, mientras que el vehículo refrigerado fue proyectado fuera de la carretera y su cabina quedó completamente destruida.