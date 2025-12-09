$!Muere conductor tras ataque armado en la colonia Benito Juárez, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Luis Benito, de aproximadamente 49 años de edad, perdió la vida tras un ataque armado este martes en la colonia Benito Juárez, en Culiacán.

Los hechos se registraron sobre la avenida Albert Einstein y la calle Privada Ferrocarrilera, cerca de la avenida Venustiano Carranza.

La agresión ocurrió alrededor de las 16:15 horas a espaldas del plantel del CBTIS 223, en los límites con la colonia Antonio Rosales.