$!Muere conductor tras ataque armado en la colonia Benito Juárez, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Luis Benito, de aproximadamente 49 años de edad, perdió la vida tras un ataque armado este martes en la colonia Benito Juárez, en Culiacán.
Los hechos se registraron sobre la avenida Albert Einstein y la calle Privada Ferrocarrilera, cerca de la avenida Venustiano Carranza.
La agresión ocurrió alrededor de las 16:15 horas a espaldas del plantel del CBTIS 223, en los límites con la colonia Antonio Rosales.
El hombre fue atacado cuando circulaba a bordo de un vehículo Nissan March color blanco, que quedó con impactos de bala en la puerta del copiloto, la trasera, y el cristal del lado del copiloto quedó destrozado.
El hombre fue trasladado hacia un hospital para recibir atención médica, sin embargo, en el trayecto se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por personal de la Policía Municipal de Culiacán y el Ejército Mexicano para el posterior peritaje.