$!Muere conductor tras brutal choque frontal contra un tráiler en la autopista Tepic-Mazatlán

MAZATLÁN. _ El conductor de una vagoneta quedó prensado y sin vida tras chocar de frente contra un tráiler cuando ambos circulaban sobre la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de la comunidad de Aguaje de Costilla.

El accidente se reportó a las 06:50 horas, en el kilómetro 236+500 de la Maxipista Tepic-Mazatlán, a la altura de Aguaje de Costilla, muy cerca de Villa Unión.