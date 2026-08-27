$!Muere conductor tras brutal choque frontal contra un tráiler en la autopista Tepic-Mazatlán

MAZATLÁN. _ El conductor de una vagoneta quedó prensado y sin vida tras chocar de frente contra un tráiler cuando ambos circulaban sobre la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de la comunidad de Aguaje de Costilla.
El accidente se reportó a las 06:50 horas, en el kilómetro 236+500 de la Maxipista Tepic-Mazatlán, a la altura de Aguaje de Costilla, muy cerca de Villa Unión.
Los vehículos involucrados fueron un tráiler de una conocida empresa de paquetería y una vagoneta. En esta última, el conductor quedó prensado y sin vida en la cabina, mientras que el conductor del transporte, al parecer, se dio a la fuga.
Tras la colisión, el tractocamión se incendió a causa del derrame de combustible y quedó reducido a chatarra. Paramédicos del Grupo Amec y elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión sofocaron el incendio del tractocamión.
La fatal colisión se registró en una zona con señalamiento que prohíbe rebasar, por lo que esta pudiera ser la causa que derivó en el accidente. Cabe recordar que esta autopista es tipo “A2”, donde se recomienda a los conductores circular por su extrema derecha en todo momento.
La zona fue acordonada por agentes de la Guardia Nacional y personal de Auxilio Vial de la Maxipista Tepic-Mazatlán, quienes resguardaron el lugar hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que dio fe del deceso.