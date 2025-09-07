$!Muere conductor tras chocar contra otro vehículo en la carretera Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Un conductor de una unidad de transporte público murió después de un choque con otro vehículo en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán; el otro conductor al parecer huyó.

Las unidades participantes fueron un automóvil mazda, tipo vagoneta, color rojo y un automóvil marca Chevrolet, color blanco, del servicio público, el conductor quedó fuera de la unidad, hasta el momento no se ha identificado.