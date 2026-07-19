$!Muere conductor tras estrellarse contra una palmera en el Malecón Viejo de Culiacán

Javier Eduardo "N", de 34 años, murió la madrugada de este domingo luego de sufrir un accidente automovilístico sobre el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo, en Culiacán. El ahora fallecido, vecino del Fraccionamiento Pradera Dorada, perdió la vida a bordo de un Omoda GT color blanco, tras impactarse de frente contra una palmera, a la altura de las calles Domingo Rubí y Juan Carrasco, alrededor de las 4:00 horas.





De forma preliminar, se reportó que el automóvil se desplazaba por el carril de oriente a poniente, y por causas desconocidas, descarriló y chocó contra la planta que estaba sobre la banqueta, lo que provocó su muerte instantánea. Personal paramédico y de Bomberos Culiacán se movilizaron junto a corporaciones de seguridad pública y Tránsito Municipal, a fin de apoyar con las maniobras de rescate del cadáver del hombre.



