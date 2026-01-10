$!Muere conductor tras volcadura por la orilla del Canal Recursos, en Culiacán

Un automovilista perdió la vida tras sufrir un accidente tipo volcadura por la orilla del Canal Recursos, al poniente de Culiacán.

Los hechos se reportaron a los números de emergencia alrededor de las 5:30 horas de este sábado, en las inmediaciones del sector Infonavit Las Flores.

De manera preliminar, se indicó que el automovilista circulaba sobre la avenida Federalismo a bordo de un Kia Río color blanco, cuando por razones desconocidas descarriló y cayó sobre un arroyo adyacente, por la calle Del Olmo.