$!Muere conductor tras volcadura por la orilla del Canal Recursos, en Culiacán

Un automovilista perdió la vida tras sufrir un accidente tipo volcadura por la orilla del Canal Recursos, al poniente de Culiacán.
Los hechos se reportaron a los números de emergencia alrededor de las 5:30 horas de este sábado, en las inmediaciones del sector Infonavit Las Flores.
De manera preliminar, se indicó que el automovilista circulaba sobre la avenida Federalismo a bordo de un Kia Río color blanco, cuando por razones desconocidas descarriló y cayó sobre un arroyo adyacente, por la calle Del Olmo.
Como consecuencia del siniestro, el automóvil colisionó contra un árbol de guamúchil.
Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Bomberos Culiacán y agentes de Tránsito Municipal de Culiacán.
Las autoridades confirmaron que el varón ya no presentaba signos vitales, y procedieron a las diligencias en el lugar, por lo que la avenida permaneció cerrada durante casi dos horas, en tanto remolcaron el vehículo.