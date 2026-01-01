$!Muere Cristóbal tras ataque armado en la Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán

Los hechos se registraron sobre la calle Quinta, casi esquina con la prolongación norte de la avenida Álvaro Obregón, aproximadamente a las 16:30 horas de este 1 de enero.

CULIACÁN._ Un hombre de 38 años, identificado como Cristóbal “N”, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

Cristóbal fue agredido a tiros cuando se encontraba afuera de una tienda de abarrotes del sector y murió mientras era trasladado a un centro de salud.

La escena fue asegurada y acordonada por personal de Guardia Nacional, a la espera del arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado.

Se trata del octavo homicidio cometido este 1 de enero en Sinaloa, el sexto de la región centro, así como el quinto que se perpetra en Culiacán.